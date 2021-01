Alfio Pugliese nominato Commissario Straordinario della Camera di commercio di Crotone

Con Decreto del 20 gennaio 2021 il Ministero dello Sviluppo Economico ha nominato il Commissario straordinario della Camera di commercio I.A.A. di Crotone ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 61del Decreto Legge 104/2020.

Alfio Pugliese, già Presidente dell’Ente, assume così i poteri del Presidente, del Consiglio e della Giunta per assicurare la continuità e rappresentatività delle attività in capo ai rispettivi organi, salvo i compiti attribuiti dal Mise al Commissario ad acta, appositamente nominato, per gli atti necessari all’espletamento delle procedure di costituzione del Consiglio della nuova Camera di commercio I.A.A. di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.

“Non posso che apprendere della nomina con soddisfazione ma anche con grande senso di responsabilità – è il commento di Alfio Pugliese – La nomina è unevidente riconoscimento di un buon operato della passata presidenzaal servizio della Camera di commercio e dell’intero territorio. Un lavoro svolto con dedizione congiuntamente al Consiglio e alla Giunta e con la collaborazione di tutto il personale. Pertanto, ringrazio il Presidente della Regione Calabria f.f. Nino Spirlì per aver condiviso con il Mise il mio nominativo”.

“Nell’ambito delle competenze attribuitemi – conclude il Commissario Pugliese – continuerò a lavorare con grande determinazione per il bene del territorio, soprattutto in un momento come questo, così delicato per il tessuto imprenditoriale e sociale della nostra provincia, e con un’attenzione particolare rivolta al personale in questa particolare fase di riorganizzazione del sistema camerale”.