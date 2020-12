Sbarco di migranti nel porto di Crotone

Settantadue persone sono state soccorse dalla Capitaneria di porto di Crotone al largo della costa calabrese. Si trovavano a bordo di un barcone alla deriva anche per via delle condizioni meteo con mare molto mosse. I 72 migranti, tra i quali10 donne e 10 bambini, sono stati trasferiti sulla motovedetta della Guardia costiera che si e’ diretta al porto di Crotone dove e’ avvenuto lo sbarco in sicurezza coordinato dalla Prefettura con la collaborazione dei medici del Suem 118 e della Croce Rossa Italiana. Una persona risultata ferita e’ stata portata in ospedale. Il gruppo, composto in gran parte da cittadini curdi ed afgani, e’ partito dalle coste turche. Dopo lo sbarco, i migranti sono stati trasferiti nel Centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto dove, nell’ambito delle misure anti covid, saranno sottoposti a tampone e trascorreranno la quarantena prevista dalla procedure per contenere la diffusione del virus.