Crotone – Raccolta fondi emergenza alluvione

L’anno si chiude con un segnale di solidarietà.

L’amministrazione Comunale, in collaborazione con “Il Crotonese” aveva lanciato nell’immediatezza dell’alluvione dello scorso 21 e 22 novembre una campagna di adesione per dare immediato ristoro a chi ha più bisogno senza porsi, naturalmente, in alternativa al contributo straordinario ed eccezionale in termini di impegno e di risorse che lo Stato dovrà riconoscere.

Al conto corrente IBAN: IT49K0311122200000000010640 sono arrivati ad oggi circa 60.000 Euro.

Come verranno distribuiti i contributi lo spiega l’assessore alle Attività Produttive Luca Bossi

“Abbiamo aspettato questo periodo natalizio (la raccolta fondi si concluderà con l’Epifania) anche perché abbiamo pensato che in questi giorni il sentimento di solidarietà, che si è fortemente avvertito nelle scorse settimane, fosse ancor di più sentito.

Le somme saranno destinate alle realtà produttive che operano nella zona della città più coinvolte dall’alluvione e ciascun operatore riceverà un contributo proporzionato a quanto dovuto per la Tari per l’anno di imposta 2020.

Abbiamo condiviso la destinazione del contributo con le associazioni di categoria e la stessa Camera di Commercio ci aiuterà a redigere opportuno elenco. Nei prossimi giorni, dopo l’Epifania pubblicheremo l’avviso con i moduli di richiesta”.

“Ringrazio di cuore quanti hanno aderito a questa campagna. Abbiamo avuto gesti di solidarietà che ci hanno commosso pervenute da tutta Italia. Anche un piccolissimo contributo è stato offerto con il cuore. Questo è l’aspetto più rilevante. E ringrazio “Il Crotonese” che ha affiancato l’iniziativa” dichiara il sindaco Vincenzo Voce.