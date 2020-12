Crotone – Misura di sostegno per fasce disagiate della popolazione

Mentre sono in corso le procedure per assegnare i buoni spesa emergenza covid, l’amministrazione Voce ha previsto una ulteriore forma di sostegno alle fasce di popolazione che vivono disagio sociale.

L’assessore alle Politiche Sociali Filly Pollinzi ha adottato una misura che consentirà di acquistare e distribuire derrate alimentari destinate alle fasce deboli della cittadinanza.

Distribuzione che avverrà, per velocizzare ulteriormente le procedure, attraverso gli Enti del Terzo Settore, e a tal uopo è stato pubblicato un avviso pubblico per avere la disponibilità degli stessi per questa azione sinergica finalizzata alla solidarietà sociale.

Si invitano gli Enti che già svolgono attività nel contesto cittadino e per le quali l’intervento in questione risulti compatibile con le finalità previste dal proprio Statuto, a far pervenire, entro e non oltre il 28 dicembre 2020, al protocollo del Comune di Crotone sito in Piazza della Resistenza o tramite pec all’indirizzo protocollocomune@pec.comune.crotone.it , la propria adesione.

L’amministrazione utilizzerà per la finalità dell’iniziativa, in linea con quanto previsto dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29.03.2020, fondi relativa alla misura “extra ordinem” straordinaria e urgente destinata al sostegno dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici, derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19