Crotone – Convocato il 29 dicembre il Consiglio comunale

Ai sensi dell’art. 30 del vigente Statuto Comunale e dell’art. 46 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Crotone

CONVOCA

previo parere favorevole del 22 dicembre 2020 della Conferenza dei Capigruppo, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in 1^ convocazione, nonché in seduta pubblica in videoconferenza da remoto presso la Sala Consiliare ubicata nel Palazzo Comunale – P.zza della Resistenza per giorno 29 dicembre 2020, alle ore 15:00, e ove occorra, in 2^ convocazione per giorno 30 dicembre 2020, alle ore 15:00 presso stessa sede, ai fini della trattazione del seguente

Mozione presentata dal Consigliere comunale Iginio Pingitore avente ad oggetto ”Installazione di una statua/monumento a memoria del grande matematico Pitagora”;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lettera a) TUEL. Peta Antonio, Peta Maria, Peta Fabio. Sentenza n. 257/2020 del Tribunale di Crotone – Sezione Civile – Ufficio esecuzioni mobiliari. (Proposta n. 51/2020 Settore 5);

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art. 194 lett.a) del T.U.E.L. Sentenza n.409/2020– Giudice di Pace di Crotone – Procedimento R.G.n.1606/2018 promosso da Sestito Angela C/ Comune di Crotone – Risarcimento danni da insidia stradale (proposta n. 71/2020 Settore 4);

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art.194 lett.a) del T.U.E.L. Sentenza n.545/2020 – Giudice di Pace di Crotone – Procedimento R.G.n.1011/2015 promosso da Caligiuri Carla C/ Comune di Crotone + F.C. Crotone s.r.l. – Risarcimento danni (Proposta n. 72/2020 Settore 4);

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. lAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE DEGLI INCONVENIENTI IGIENICO-SANITARI RESIDENTI VIA DEI GELSOMINI DELLA C.DA MARGHERITA – CROTONE. DITTA O.M.I. SUD srl DI CROTONE – CIG: 80409344A6 (proposta n. 20/2020 Settore 5);

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI ALLERTA METEO PER TROMBA D’ARIA ED EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI. INTERVENTI PER RIMUOVERE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA INCOLUMITA’. Ditta CALCESTRUZZI s.r.l. CIG: 8041090562 (proposta n. 13/2020 Settore 5);

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI ALLERTA METEO PER TROMBA D’ARIA ED EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI. INTERVENTI PER RIMUOVERE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA INCOLUMITA’ IN LOCALITA’ VITUSO PAPANICE GABELLA. IMPRESA GENTILE MASSIMO CIG: 8051150329 (proposta n. 16/2020 Settore 5);

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI ALLERTA METEO PER TROMBA D’ARIA ED EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI. INTERVENTI PER RIMUOVERE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA INCOLUMITA’. LAVORI STRADALI SRL CIG: Z492A21487. (proposta n. 17/2020 settore 5);

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI ALLERTA METEO PER TROMBA D’ARIA ED EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI. INTERVENTI PER RIMUOVERE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA INCOLUMITA’. DITTA LAVORI STRADALI SRL CIG: Z932A214DD (Proposta n. 19/2020 Settore 5);

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI ALLERTA METEO PER TROMBA D’ARIA ED EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI. INTERVENTI PER RIMUOVERE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA INCOLUMITA’. RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA SCUOLA MEDIA PAPANICE. Ditta SGL DI RAIMONDI SALVATORE CIG: 80410135D7 (Proposta n. 24/2020 Settore 5);

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI ALLERTA METEO PER TROMBA D’ARIA ED EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI. INTERVENTI PER RIMUOVERE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA INCOLUMITA’. LOCALITA’ TRAFINELLO, APRIGLIANELLO, PAPANICE, PASSOVECCHIO E ALTRE ZONE. DITTA SOCEA SRL – CIG: 8045872F9A (Proposta n. 25/2020 Settore 5);

Riconoscimento debiti fuori bilancio alla ditta Crotonscavi C.G. S.p.A. per i lavori aggiuntivi per l’ampliamento ed adeguamento dello stadio Comunale E. Scida- CUP. F11E16000020002 (proposta n. 31/2020 Settore 5);

Riconoscimento debito fuori bilancio. Intervento di somma urgenza per la sanificazione dei locali del Comando Polizia Locale a seguito di infezione epidemiologica da Covid-19 alla Ditta Power Clean S.r.l. di Isola Capo Rizzuto (KR). (proposta n. 32/2020 Settore 5);

Riconoscimento debito fuori bilancio. Intervento di somma urgenza per la sanificazione degli edifici comunali a seguito di infezione epidemiologica da Covid-19 alla Ditta “Giovani del 2000” di Casabona (KR) (Proposta n. 33/2020 Settore 5);

Riconoscimento debito fuori bilancio. Intervento di somma urgenza per il ripristino scossaline e manto impermeabile del tetto e la pavimentazione nell’Istituto Comprensivo Alcmeone di via Saffo. Ditta ABITEKO s.a.s di Murano Gianluca di Crotone (KR). (proposta n. 34/2020 Settore 5);

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI ALLERTA METEO PER TROMBA D’ARIA ED EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI. INTERVENTI PER RIMUOVERE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA INCOLUMITA’. DITTA Lavori Stradali srl CIG: 8041061D71 (Proposta n. 18/2020 Settore 5);

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI ALLERTA METEO PER TROMBA D’ARIA ED EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI. INTERVENTI PER RIMUOVERE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA INCOLUMITA’. P.M. Costruzioni srl CIG: 8041044F69 (Proposta n. 21/2020 Settore 5);

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI ALLERTA METEO PER TROMBA D’ARIA ED EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI. INTERVENTI PER RIMUOVERE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA INCOLUMITA’. LOCALITA’ BRASIMATO- Ditta R.E. BUILDERS SRL- CIG: 8076531439 (Proposta n. 22/2020 Settore 5);

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI ALLERTA METEO PER TROMBA D’ARIA ED EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI. INTERVENTI PER RIMUOVERE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA INCOLUMITA’. VILLAGGIO DEI FIORI, VIA DEL TIMO, CONTRADA MARGHERITA, VIA DEI GIGLI E ALTRE ZONE. DITTA SESTITO G e FIGLI SRL CIG: 804097025C (Proposta n. 23/2020 Settore 5);

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194, lett. e) del D.Lgs 267/2000 – Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, lett. e) del D.Lgs 267/2000. Progetto di accoglienza integrata in favore dei richiedenti protezione internazionale in condizioni di vulnerabilità inserito nell’ambito del programma SPRAR nel triennio 2014/2016, di titolarità della Provincia di Crotone e gestito alla Società Cooperativa Sociale Archè. (Proposta n. 4/2020 Settore 6);

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art.194 lett.a) del T.U.E.L. Sentenza n.226/2020– Tribunale di Crotone – Procedimento R.G.n.345/2015 promosso da Agricola Olivella s.a.s. di Ottavio Lucifero e Società agricola Volta della Torre Società semplice C/ Comune di Crotone e Poggio Verde società consortile a r.l. – Risarcimento danni ex art.2051 c.c. (Proposta n. 29/2020 Settore 4);

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art.194 lett.a) del T.U.E.L.Sentenza n.458/2020– Giudice di Pace di Crotone – Procedimento R.G.n.1995/2018 promosso da Bumbaca Olga C/ Comune di Crotone – Risarcimento danni da insidia stradale. (Proposta n. 66/2020 Settore 4);

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art.194 lett.a) del T.U.E.L. Sentenza n.423/2020 – Giudice di Pace di Crotone – Procedimento R.G.n.194/2018 promosso da Spagnolo Vittoria C/ Comune di Crotone – Risarcimento danni da insidia stradale (Proposta n. 67/2020 Settore 4);

Riconoscimento debito fuori bilancio per lavori di Somma Urgenza per messa in sicurezza, rimozione pericoli e ripristino muretto e recinzione caduto parco Carrara – muro di contenimento via Scopelliti- CUP F17H18003530004 CIG: 7747248F48 (Proposta n. 30/2020 Settore 5);

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194 co.1 lett. e) del T.U.E.L. per la fornitura di attrezzature e materiale vario per pronto intervento. Ditta Leasys SpA – Fatture varie. (Proposta n. 26/2020 Settore 5);

Riconoscimento debito fuori bilancio per l’affidamento dei lavori in somma urgenza relativi alla rimozione di eternit abbandonato lungo la strada provinciale 49 per Capocolonna, altezza lido Casarossa, effettuati dalla ditta ABITEKO sas – CIG: 8078086772 (Proposta n. 57/2020 Settore 6);

Riconoscimento debiti fuori bilancio per gli interventi di rimozione di eternit abbandonato in via Macello,quartiere S. Antonio, effettuati dalla ditta ABITEKO sas – CIG: 83649574E3 (Proposta n. 54 /2020 Settore 4);

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio fattura E 487 del 31.10.2020 della Pet Service srl, per il servizio di custodia e il mantenimento dei cani randagi catturati dall’ASP di Crotone, fino al 30.4.2020 (Proposta n. 6/2020 Settore 4);

“Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194 comma 1 lett.a) TUEL – sig. Francesco A. Lucifero, in proprio ed in qualità di procuratore generale dei sigg. Mario Lucifero, Fabrizio Lucifero e Maria Rosaria Lucifero C/ Comune di Crotone per indennità di occupazione suolo edificatorio in Crotone C.so Mazzini, fg.34 part.lla 192 occupato dal Comune di Crotone per la costruzione del “parcheggio a raso per uso pubblico in Corso Mazzini”. Sentenza n. 298/2017 della Corte d’Appello di CZ. (Proposta n. 12/2020 Settore 5);

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art.194 lett.a) del T.U.E.L. Sentenza n.308/2020– Giudice di Pace di Crotone – Procedimento R.G.n.1167/12 promosso da Luzzaro Antonio e Luzzaro Pasquale C/ Comune di Crotone – Risarcimento danni da insidia stradale (Proposta n. 27/2020 Settore 4);

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art.194 lett.a) del T.U.E.L. Sentenza n.334/2020– Giudice di Pace di Crotone – Procedimento R.G.n.1418/2018 promosso da Proietto Gaetano C/ Comune di Crotone – Risarcimento danni da insidia stradale (Proposta n. 30/2020 Settore 4);

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art.194 lett.a) del T.U.E.L. Sentenza n.479/2020 – Giudice di Pace di Crotone – Procedimento R.G.n.7/2019 promosso da Laratta Maria Rita C/ Comune di Crotone – Risarcimento danni da insidia stradale (Proposta n. 68/2020 Settore 4);

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio art.194 lett.a) del T.U.E.L. Sentenza n.394/2020– Giudice di Pace di Crotone – Procedimento R.G.n.1204/2018 promosso da De Luca Vittorio C/ Comune di Crotone – Risarcimento danni da insidia stradale (Proposta n. 69/2020 Settore 4);

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – vertenza CERASO A., CLAUSI D., DOMINIJANNI E., DE MARTINO G., SCALERA V. c/ Comune di Crotone. Sentenza n. 369/2020 del 02/07/2020 RG n. 1073 2018 del Giudice del lavoro – Tribunale di Crotone, Sezione lavoro. Riconoscimento Differenze retribuzione di risultato anno 2014 per incremento della base di calcolo della formula relativa alla quantificazione della retribuzione di risultato e rifusione spese legali. (Proposta n. 16/2020 Settore 6);

Riconoscimento debito fuori bilancio per l’affidamento del servizio di sorveglianza e manutenzione dell’area interessata dall’ex discarica comunale Tufolo Farina, ricadente nel SIN Crotone- Cassano e Cerchiara, effettuata dalla ditta Sestito Giancarlo e Figlisrl – CIG: 8324884799 (Proposta n. 70/2020 Settore 4);