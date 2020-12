Crotone – Buoni spesa emergenza Covid – 19

E’ stato pubblicato sul sito del Comune di Crotone l’avviso pubblico, il modello di domanda e le informazioni occorrenti per accedere ai “buoni spesa” relativi al Piano di Azione e Coesione Pac Calabria destinati ai nuclei familiari in difficoltà per l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus.

Lo comunica l’assessore alle Politiche Sociali Filly Pollinzi.

Il modello di presentazione della domanda viene generato automaticamente accendendo al link pubblicato sul sito e sulla pagina social ufficiale del Comune di Crotone

La compilazione del modello di istanza deve essere effettuata dal format on line che supporta la compilazione guidata del modello.

Al fine di agevolare la compilazione delle domande l’assessorato alle Politiche Sociali ha previsto punti di supporto dove gli interessati potranno rivolgersi per l’assistenza alla compilazione

Sul sito oltre al link per la domanda sono state pubblicate le istruzioni operative per la compilazione e l’invio

http://www.comune.crotone.it/Covid_19/buoni_spesa_Regionali