Crotone – Buoni spesa emergenza coronavirus: pubblicata la manifestazione di interesse per gli esercizi commerciali che intendono convenzionarsi

E’ stato pubblicato sul sito del Comune l’avviso di manifestazione di interesse e il relativo modello di domanda per gli esercenti commerciali che intendono convenzionarsi con il Comune per consentire l’utilizzo dei “buoni spesa” destinate ai nuclei familiari in difficoltà per l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus.

Lo comunica l’assessore alle Politiche Sociali Filly Pollinzi che, con la collaborazione del settore assistenti sociali, è al lavoro per l’applicazione di questa importante misura a sostegno delle fasce più deboli.

La pubblicazione e l’adesione da parte degli esercenti commerciali è un atto propedeutico per la successiva fase prevista dall’amministrazione con l’emanazione del modello di domanda che sarà pubblicato la prossima settimana.

La misura regionale dei buoni spesa denominata “Solidarietà Calabria” prevede l’erogazione di buoni spesa presso gli esercizi commerciali che si convenzioneranno.

“Non appena ricevute le indicazioni dalla Regione Calabria ci siamo immediatamente messi al lavoro con gli uffici per espletare, in tempi brevi, tutte le procedure relative anche in considerazione dell’importanza che assume in questo delicato frangente un sostegno materiale alle famiglie in difficoltà. Il nostro obiettivo oltre che prevedere il ristoro per le famiglie è anche quello di coinvolgere la più ampia fascia di esercenti commerciali, anch’essi in difficoltà per la contingenza attuale. Le assistenti sociali ma anche gli altri uffici del Comune lavorano in continua sinergia su questa misura” dichiara l’assessore alle Politiche Sociali Filly Pollinzi