Crotone avrà il suo albero di Natale. Anzi due.

Arriveranno in città due grandi alberi natalizi che, seppure in un momento particolarmente delicato, vogliono essere non solo il simbolo delle feste ma anche della speranza verso un futuro più sereno per tutta la comunità

L’amministrazione Voce, grazie alla collaborazione di Afor, avrà la possibilità di installare in piazza Pitagora e Piazza della Resistenza i tradizionali simboli del Natale.

Per le avverse condizioni meteo dei giorni scorsi non è stato possibile il loro trasporto curato come la parte logistica dal Gruppo Mazzei, già previsto per il giorno 8 dicembre, dalla Sila presso la città.

Superato questo inconveniente, domani gli alberi saranno a Crotone mentre in questo momento l’assessore al Verde Sandro Cretella e l’assessore alle Attività Produttive Luca Bossi con i tecnici comunali sono sul luogo per verificare la loro allocazione.

Nel contempo, come lo spirito natalizio e di collaborazione prevede, grazie a Confcommercio ed ad altri imprenditori locali gli stessi saranno addobbati.

L’amministrazione Comunale insieme a Confcommercio sta verificando tutte le soluzioni per dare ai crotonesi la giusta atmosfera delle feste impiegando tutte le risorse messe a disposizione grazie alla sensibilità del mondo associativo ed imprenditoriale