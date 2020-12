Cirò Marina celebra un “5” da oltre 47mila euro al SuperEnalotto

Il SuperEnalotto rende speciale il Natale di un fortunato giocatore della Calabria. Nel concorso di sabato 19 dicembre è stato centrato in regione un “5” da 47.935,13 euro. La fortunata giocata, riporta agipronew, è stata convalidata a Cirò Marina, in provincia di Crotone, presso il Queen’s Coffee di via Roma 261. La caccia al Jackpot ripartirà domani quando in palio ci saranno 80,7 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Calabria l’ultimo “6” è stato centrato a ottobre del 2016, con 165 milioni vinti a Vibo Valentia.