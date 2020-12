A Crotone l’iniziativa “Per Natale compra nei tuoi negozi di fiducia”

La Giunta Comunale su proposta dell’assessore alle Attività Produttive Luca Bossi ha concesso il patrocinio all’iniziativa “Per Natale compra nei tuoi negozi di fiducia – Fai il Buono”

L’iniziativa promossa da Confcommercio Crotone, unitamente a Confesercenti, Confartigianato, CNA e Casa Artigiani si propone di sostenere, in questo particolare momento, l’attività e l’economia degli esercizi commerciali invitando la cittadinanza ad effettuare gli acquisti natalizi presso le strutture aderenti alla iniziativa stessa

“Abbiamo immediatamente avvertito il dovere di manifestare vicinanza a quanti in questo momento, per le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria ed anche per quanto avvenuto in seguito agli eventi alluvionali, soffrono una particolare situazione di disagio. E’ importante, proprio in prossimità delle festività, manifestare con un piccolo gesto, un acquisto che assume la valenza di un sostegno non solo materiale, i nostri commercianti ed artigiani. Come Amministrazione stiamo percorrendo tutte le strade possibili per prevedere ulteriori forme di aiuto e saremo sempre vicini a quanti con il proprio lavoro quotidianamente portano un contributo alla nostra comunità” dichiara l’assessore alle Attività Produttive Luca Bossi