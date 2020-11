Emergenza Coronavirus – Crotone: campagna screening sulla popolazione. Tamponi gratuiti per le fasce più deboli

Prende immediata consistenza la campagna di screening sulla popolazione, nell’ambito del piano a tutela della salute dei cittadini previsto dalla task force di assessori che il sindaco Voce ha costituito, per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

A partire da lunedì saranno effettuati i primi millecinquecento tamponi gratuiti, destinati a fasce deboli della cittadinanza, quale strumento di prevenzione contro il diffondersi del contagio.

Un piano anti covid, quello della amministrazione, che si fonda sul coordinamento degli interventi e la sinergia con Azienda Sanitaria Provinciale e privati.

Da lunedì, grazie alla disponibilità del Marrelli Hospital, si parte con i primi cinquecento tamponi antigenici che saranno eseguiti presso la struttura.

Lunedì stesso il presidente del Crotone Calcio Gianni Vrenna consegnerà al comune mille tamponi antigenici, che da martedì saranno disponibili per la campagna di screening.

In questo caso la parte sanitaria sarà gestita dal personale delle U.S.C.A. dell’Azienda Sanitaria Provinciale dirette dalla Dott.ssa Maria Pompea Bernardi.

La stessa Azienda Sanitaria Provinciale ha messo a disposizione, per effettuare i test rapidi, la struttura di Via Botteghelle che da martedì sarà attiva.

La società “Sales Solution” ha messo a disposizione un servizio di outbound per contattare direttamente le persone che saranno sottoposte a test rapido.

L’amministrazione abbatte anche i tempi della burocrazia per l’individuazione dei soggetti che saranno sottoposti, nell’interesse della tutela della propria salute, alla campagna di screening.

Saranno contattate le persone a reddito zero che fanno parte degli elenchi già in possesso dell’amministrazione e relativi a coloro che nei mesi scorsi hanno usufruito dei buoni spesa per l’emergenza covid.

Riceveranno la telefonata per recarsi presso le strutture dove gratuitamente si potranno sottoporre al test rapido.

“Si avvia la campagna di screening per la prevenzione del contagio che l’amministrazione intende ampliare il più possibile. Partiamo, come giusto che sia, dalle fasce più deboli della popolazione che non hanno la possibilità di sostenere il costo di un test rapido. In questo piano destinato a fronteggiare l’emergenza coronavirus, sono importanti due fattori: il coordinamento degli interventi e la sinergia tra tutti i soggetti interessati. Oltre, naturalmente, alla collaborazione dei cittadini. Mai come ora bisogna attenersi alle regole fondamentali di prevenzione e alle fonti ufficiali. Ringrazio, oltre all’A.S.P. di Crotone, Marrelli Hospital e Sales Solution così come rinnovo il ringraziamento al Crotone Calcio per la sensibilità e disponibilità. Questo è il senso di unità e solidarietà che una comunità deve dare in frangenti come questi. L’amministrazione è al lavoro costantemente per salvaguardare la tutela della salute dei cittadini” dichiara il sindaco Vincenzo Vo