Emergenza Coronavirus: a Crotone chiuse le scuole di ogni ordine e grado

In considerazione dell’emergenza epidemiologica in corso, in giornata firmerò l’ordinanza di chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado a partire da lunedì 9 novembre per una decorrenza di quattordici giorni.

Decisione assunta per il dovere primario di tutelare la salute dei nostri bambini e dei nostri ragazzi ed assicurare la massima tranquillità alle famiglie ed allo stesso tempo per contenere il diffondersi del virus.

Nel corso della giornata vi specificherò con una ulteriore comunicazione i dettagli del provvedimento perchè, come sempre, resteremo in costante contatto.

In questa delicata fase occorre la massima responsabilità e collaborazione.

Faccio appello al senso di comunità di tutti. Solo insieme ed uniti potremmo superare questa delicata fase.

Non siete soli. Il sindaco è con voi.

La tutela della salute è al primo posto nell’agenda di lavoro.

Una task force di assessori, dirigenti, dipendenti è impegnata al riguardo.

Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile è operativo h 24.

Siamo in contatto costante con Prefettura, Azienda Sanitaria provinciale, Dipartimento della Salute della Regione.

Altre misure applicheremo nelle prossime ore.

Ma è fondamentale la vostra collaborazione e sono certo che non la farete mancare.

Sono con voi, sempre.

Il sindaco

Vincenzo Voce