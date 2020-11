Crotone – Oltre duecento bambini della città hanno “adottato” il proprio albero

Oltre duecento bambini della città hanno “adottato” il proprio albero.

L’iniziativa promossa dal Comune “adotta un albero” ha già visto la partecipazione di tante famiglie crotonesi, che con grande sensibilità, hanno scritto al sindaco Voce per aderire al progetto dell’assessorato al Verde Pubblico che ha come finalità il sostegno ad un diritto fondamentali dei bambini: vivere in un ambiente sano dove la qualità della vita è strettamente legata a quella della natura.

Il sindaco ha risposto a tutti, ringraziandoli per la sensibilità dimostrata, soprattutto in questo particolare periodo per la città dove l’adesione assume anche un significato di ripresa e di speranza.

I bambini riceveranno l’attestato di adozione dell’albero personalizzato che l’amministrazione ha previsto allocare in un’unica area destinata a diventare un vero è proprio “giardino dei bambini di Crotone”

Sono alberi ora piccoli come Mattia di appena pochi giorni o come Anna che ha appena compiuto sei anni ma destinati a crescere, nel tempo, fino a quindici metri.

Crescere insieme ai bambini che potranno fra qualche anno, quando saranno anche loro genitori, portare i propri figli e mostrargli l’albero che avevano “adottato” da piccoli.

Gli alberi saranno numerati e personalizzati ed un cartello all’ingresso dell’area li identificherà con il nome del bambino.

Nelle prossime settimane, quando è previsto la piantumazione di altri alberi, l’amministrazione rilancerà l’iniziativa destinata sempre all’adozione degli alberi da parte dei bambini