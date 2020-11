Crotone – Musica e solidarietà con Music 4 Hope

La cultura non si ferma nonostante i tempi difficili che stiamo vivendo.

Anzi proprio attraverso la cultura, gli eventi, anche se on line, possono essere un momento di serenità di cui si sente particolarmente bisogno.

E’ il caso di Music 4 Hope promosso dal gruppo “Pure Club Culture” il prossimo sabato 28 novembre, patrocinato dal Comune di Crotone che ha accolto la proposta della consigliera Dalila Venneri.

Musica Arte e solidarietà, una raccolta fondi in live streaming a fronte dell’emergenza alluvione che ha colpito la città di Crotone.

Dalle 18.00 alle 22.00 di sabato, Dj’s set si alterneranno da varie location: dal museo Giardini di Pitagora di Crotone PURE CLUB CULTURE, da New York GIULIO BONACCIÒ e da Cosenza FABIO NIRTA che ha sensibilmente sposato la causa.

Durante la diretta, gli artisti Lucy Mey & Antonino Romanò produrranno delle opere che saranno poi assegnate tramite un sorteggio a fine diretta tra i donatori.

Video messaggi, interventi, virtual tour del museo Pitagora e tanto altro in compagnia di Dj Cesko e con la regia a cura di Officina Kreativa.

Non solo cultura e musica, dunque, ma anche solidarietà, grazie alla piattaforma GOFUNDME.COM, per raccogliere aiuti e dare la possibilità ai tanti che hanno a cuore la nostra città di poter essere presenti in questo momento difficile che la comunità di Crotone sta vivendo

Rachele Via

Assessore alla Cultura