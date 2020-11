Crotone – Mobilità sostenibile: l’azione dell’amministrazione

Uno degli aspetti che caratterizza il programma di governo di questa Amministrazione è quello di promuovere lo sviluppo del territorio nel rispetto dell’Ambiente e della tutela della Salute dei cittadini.

In questa visione riveste un ruolo di rilevante importanza il sistema della Mobilità Urbana.

E’ intenzione di questa Amministrazione varare al più presto il PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) ed incentivare la mobilità sostenibile con l’implementazione significativa della rete ciclabile e pedonale esistente.

In coerenza con questo obiettivo programmatico, l’Amministrazione comunale, con l’ausilio tecnico dell’Ufficio Viabilità del V settore, non si è lasciata sfuggire l’opportunità di richiedere, ai sensi del DM 12 agosto 2020 del Ministero Infrastrutture e Trasporti, l’erogazione dei fondi destinati a ciclovie urbane, per un ammontare complessivo di 230.000 €, disponibili sulle annualità 2020 e 2021.

Si ribadisce che ogni azione utile al miglioramento della qualità della vita dei nostri concittadini sarà perseguita con tenacia e perseveranza.

Ilario Sorgiovanni

Assessore all’Urbanistica e Mobilità