Crotone – Docente positivo, chiuso Istituto comprensivo “Alcmeone”

Con ordinanza sindacale, in considerazione che un docente è risultato positivo al covid-19 all’esito di tampone molecolare, come necessaria ed opportuna misura a tutela della salute pubblica è stata disposta la chiusura dell’Istituto comprensivo “Alcmeone, Via Giovanni Paolo II, con la sospensione temporanea delle attività didattiche all’interno dell’Istituto nelle giornate del 4 e 5 Novembre 2020, al fine di porre in essere tutte le misure di salvaguardia dell’igiene pubblica, della salute pubblica e incolumità pubblica e privata, ivi compresi gli interventi di sanificazione dei locali del predetto Istituto.