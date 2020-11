Crotone – Convocato il Consiglio Comunale in videoconferenza

Per la prima volta nella storia della sua istituzione la seduta del Consiglio Comunale, la prima della nuova amministrazione, si terrà in videoconferenza.

La Giunta Comunale ha approvato nei giorni scorsi, tenuto conto dell’emergenza sanitaria in corso, il regolamento che disciplina le riprese audio-visive, in videoconferenza da remoto, pubblicazione e trasmissione delle sedute del Consiglio comunale e di Giunta comunale, nonché delle Commissioni e attività istruttorie degli uffici.

E’ stata dunque convocata la seduta in video conferenza del Consiglio Comunale del Comune in sessione ordinaria di 1^ convocazione nella Sala Consiliare per il giorno 4 novembre 2020 ore 17,30, e ove occorra, in 2^ convocazione per il giorno 5 novembre 2020 ore 17,30 per l’insediamento e per la trattazione dei seguenti argomenti all’ordine del giorno: