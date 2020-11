Crotone – Continua la raccolta fondi emergenza alluvione

“Porto nel cuore questa città, l’accoglienza della sua gente. Se posso fare qualcosa adesso, anche un piccolo pensiero, lo faccio con tutto il cuore”

E’ uno dei messaggi che stanno arrivando al Comune di Crotone che accompagnano la campagna di raccolta fondi che l’amministrazione in collaborazione con “il Crotonese” ha lanciato a seguito degli eventi alluvionali del 21 e 22 novembre e che sta avendo una ampia adesione.

Al conto corrente IBAN: IT49K0311122200000000010640, con la causale emergenza alluvione stanno arrivando tanti contributi da tutta Italia, grazie anche alla campagna social lanciata sulla pagina ufficiale del Comune e ripresa da tantissimi, tra cui personaggi dello spettacolo, della cultura, dello sport.

Siamo arrivati in pochi giorni a 50.000 Euro

Ma non bisogna fermarsi. E’ importante continuare per dare una immediato ristoro a chi ha più bisogno senza porsi in alternativa al contributo straordinario ed eccezionale in termini di impegno e di risorse che lo Stato dovrà mettere in campo

Mentre si invita ancora una volta ad aderire alla campagna raccolta fondi l’amministrazione sta già predisponendo un meccanismo che assicuri piena trasparenza nella rendicontazione dei fondi ricevuti per l’utilizzo delle somme ricevute per fornire sollievo per coloro che non possono attendere i tempi per l’erogazione di sussidi che saranno erogati dallo Stato.