Crotone – Chiuso al traffico veicolare il lungomare cittadino

Con ordinanza sindacale è stata disposta la chiusura al transito veicolare sul lungomare cittadino nel tratto di via Cristoforo Colombo e via Antonio Gramsci compreso tra piazza Rino Gaetano e piazzale Ultras, istituendo altresì il divieto di sosta e di fermata, oggi sabato 14 novembre 2020: dalle ore 14:00 alle ore 22:00 e domenica 15 novembre 2020: dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e dalle ore 14:00 alle ore

22:00

Con la medesima ordinanza è stata disposta la chiusura al transito veicolare nel tratto di via Cristoforo Colombo compreso tra l’incrocio con via Antonio Piroso e piazza Rino Gaetano nei medesimi orari e giorni, consentendo l’accesso e la sosta al parcheggio di piazza Marinai d’Italia esclusivamente ai residenti e all’utenza delle attività commerciali presenti nel medesimo tratto di strada per il solo tempo strettamente necessario alle attività di acquisto.

L’ordinanza è stata adottata quale misura di prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19 in considerazione che quel tratto di lungomare in questo periodo nelle ore serali è particolarmente frequentato dalla cittadinanza

Allo stesso modo la cittadinanza è invitata al rispetto delle misure adottate dal DPCM del 3 novembre e dell’ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre che istituisce la zona rossa in Calabria e che prevede che gli spostamenti anche all’interno del territorio comunale possano essere effettuati solo per comprovate esigenze.