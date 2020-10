Isola Capo Rizzuto (Kr) – Recuperati alcuni tablet che erano stati sottratti dall’Istituto scolastico “K.Wojtyla”

I carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto hanno denunciato, in stato di libertà, un 43enne del posto, per furto aggravato.

I carabinieri, in seguito a perquisizione domiciliareeseguita presso l’abitazione dell’uomo, hanno rinvenutotre tabletrisultati corrispondenti ad una parte di quelli asportati, tra il 25 giugno e l’8 luglio u.s., dall’Istituto comprensivo statale “K.Wojtyla” di Isola Capo Rizzuto ed utilizzati dagli alunni per la didattica a distanza durante l’emergenza epidemiologica da covid-19.E’ stato inoltre rinvenuto un notebook marca “Toshiba” risultato anch’esso oggetto di furto presso il medesimo Istituto scolastico. Tutti i dispositivi informatici sono stati sottoposti a sequestro.