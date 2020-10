Isola Capo Rizzuto, il sindaco riceve il neo comandante della capitaneria di porto Vittorio Aloi

Si è tenuto questa mattina presso il Palazzo Comunale un incontro di saluto tra il sindaco Maria Grazia Vittimberga e il capitano di Vascello Vittorio Aloi, che da circa un mese ha preso il comando della Capitaneria di Porto di Crotone. Il neo comandante è stato invitato dal primo cittadino per un incontro conoscitivo e per fargli sentire la vicinanza dell’ente in questo suo nuovo percorso nel territorio crotonese. Durante l’incontro, dopo i rituali convenevoli di benvenuto e buon lavoro, si è poi parlato del territorio di Isola Capo Rizzuto, per il quale il primo cittadino ha dato massima disponibilità di sostegno alla capitaneria di porto e al contempo il comandante ha garantito maggiori controlli su tutta la costa e non solo durante il periodo estivo. Si è poi discusso del porto di Le Castella e ovviamente dell’Area Marina Protetta “Capo Rizzuto”, ente che in questo momento è sotto la supervisione della stessa Capitaneria che sta facendo da traino fino alla nomina della nuova gestione. Un’area che ricade quasi interamente sul territorio di Isola Capo Rizzuto e per la quale il sindaco ha chiesto maggiore rilevanza. Il comandante ha poi sottolineato l’importanza di fare reti con gli enti locali ringraziando il sindaco per l’invito.