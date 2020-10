Isola Capo Rizzuto, furto nella sede Prociv Arci

Ladri in azione nella scorsa notte a Isola Capo Rizzuto, ignoti hanno messo in atto un vero e proprio assalto alla sede locale della Prociv Arci, situata in località ventarola, sulla statale 106. I malviventi hanno agito nella notte tra venerdì e sabato portando via diverse attrezzature necessarie per gli interventi durante le emergenze: in particolare mancano all’appello diversi pezzi di valore della cucina, persino il pentolame, poi gli impianti elettrici della tensostruttura, quattro grandi fari, tagliaerba, motoseghe e altro materiale di vario genere, per una stima approssimativa di circa 30 mila euro. I ladri sono riusciti ad entrare da una finestra laterale utilizzando una lunga scala, una volta all’interno hanno aperto il portone principale del capannone e, con molta probabilità, si sono avvicinati con un mezzo pesante per poi caricare il tutto con il muletto della stessa associazione, rinvenuto immediatamente all’ingresso della sede. Rammarico per i volontari della Prociv, sempre in prima linea durante le emergenze in tutta Italia, come ha sottolineato il presidente Anselmo Rizzo: “E’ una grande ferita per noi, questo non è solo un furto economico ma anche di affetto, il materiale prelevato è tutta merce che negli anni ci ha permesso di dare soccorso a molte vite umane durante le emergenze in Emilia, nel centro Italia e tante altre. Questo non ci fermerà, ora confidiamo nel lavoro delle autorità”. La Prociv ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri che sono immediatamente intervenuti per un sopralluogo e capire l’entità del furto, successivamente sono state prelevate dalle sede anche alcune impronte digitali.