Il sindaco di Crotone positivo al Coronavirus

ll sindaco Vincenzo Voce questa mattina per senso di responsabilità e a titolo precauzionale si è sottoposto a tampone ed è risultato positivo al Coronavirus.

Il sindaco sta bene, non avverte sintomi, in particolare è completamente asintomatico ed attualmente è in isolamento domiciliare.

Continuerà il suo lavoro da casa ed a guidare la città come ha fatto in questi giorni in stretta collaborazione con i componenti della sua giunta.

A scopo precauzionale il Consiglio Comunale previsto per oggi pomeriggio è rinviato a data da destinarsi così come gli appuntamenti previsti nelle prossime ore.

Il palazzo comunale sarà chiuso al pubblico a partire da oggi fino a completa definizione di provvedimenti di sanificazione in corso di adozione garantendo da lunedì i servizi essenziali fatto salvo l’azione di ulteriore provvedimenti.

Nelle prossime ore tutti i più stretti collaboratori del sindaco saranno sottoposti a tampone per le verifiche del caso.