Crotone – Revocata la Fiera di Ottobre

Con provvedimento dirigenziale, alla luce del dettato del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, è stata disposta la revoca in autotutela della “Fiera Campionaria di Ottobre” prevista fino al 25 ottobre prossimo in località Passovecchio, in considerazione cha la stessa rientra nel novero delle fiere di comunità e quindi soggiace al sopraggiunto divieto di svolgimento