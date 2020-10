Crotone – Pensilina caduta in Corso Mazzini

Non appena avuta notizia della pensilina caduta in Corso Mazzini sono stati immediatamente allertati i tecnici comunali per un sopralluogo.

Dai rilievi effettuati si è verificato che la stessa non presentava particolari condizioni di vetustà ma che soprattutto che una delle aste portanti presentava alla base un taglio netto e preciso che risulta essere con tutta probabilità frutto di un gesto vandalico piuttosto che opera della consunzione del tempo.

Così come abbiamo già fatto per un gesto vandalico compiuto nelle scorse settimane nel centro storico anche in questo caso sporgeremo denuncia per danno alla collettività.

In zona ci sono telecamere di sorveglianza che saranno certamente d’ausilio.

Provvederemo, come abbiamo fatto nel centro storico, a riparare la pensilina ma allo stesso tempo ribadiamo con forza che l’amministrazione comunale avrà tolleranza zero nei confronti di chi attenta alla cosa pubblica.