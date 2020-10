Crotone – L’assessore Cortese: “E’ il momento della responsabilità, rispetto delle norme e dei protocolli”

Questo è un momento nel quale tutti siamo chiamati ad un grande senso di responsabilità.

Ed a tale riguardo l’invito che faccio come assessore alla Tutela della Salute e come medico è proprio quello del massimo rispetto delle indicazioni previste dal Ministero della Salute.

In questo senso lo stesso Ministero ha stabilito regole specifiche sia per l’isolamento fiduciario che per la quarantena.

L’isolamento è previsto per i casi di documentata infezione da covid 19 e si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione del contagio

La quarantena si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa. In questo caso, l’obiettivo è quello di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

Detto questo ed invitando la cittadinanza a consultare il sito del Ministero della Salute dove queste indicazioni sono specificate in maniera ampia e diffusa e che abbiamo provveduto anche a pubblicare sul sito istituzionale del Comune, l’invito è quello di rispettarle.

L’invito è inoltre a rispettare i protocolli previsti per il caso. Non prendere d’assalto pronto soccorso o strutture di analisi ma, se si sono avuti contatti con persone risultate positive al Coronavirus, chiamare il proprio medico curante che avvierà le relative procedure con l’Azienda Sanitaria Provinciale.

Noi stessi, come componenti della Giunta Comunale, siamo stati testimoni della professionalità con la quale l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, a cui va un plauso, ha messo in campo tutti i relativi protocolli.

In poche ore sono stati effettuati ottanta tamponi nel rispetto di tutte le precauzioni del caso.

Dunque è necessario in queste ore particolarmente complicate non solo per la positività del sindaco ma per quanto sta avvenendo a livello regionale e nazionale mantenere la massima prudenza ed attenzione.

Chi ha avuto contatti con persone risultate positive rispetti tutti i protocolli del caso e soprattutto l’isolamento volontario domiciliare in attesa dei risultati di un eventuale tampone.

Il senso di responsabilità è sicuramente l’elemento cardine per fronteggiare l’emergenza.