Crotone – Comune: razionalizzazione degli afflussi dell’utenza esterna

Con ordinanza sindacale è stata disposta l’applicazione in via provvisoria con decorrenza immediata e fino al 30 novembre 2020, riservandosi ogni ulteriore provvedimento in materia, di un nuovo orario di apertura al pubblico, degli Uffici Comunali di Crotone limitando tale apertura ai soli servizi minimi essenziali ed alle attività indifferibili da rendere in presenza

Gli orari sono:

lunedì – mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.00

martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00

I servizi minimi essenziali sono composti da:

– Ufficio Protocollo;

– Uffici dei Servizi Demografici;

– Uffici di Polizia Locale

– Uffici dei Servizi Sociali

Le attività indifferibili sono individuate nei:

– servizi ex art. 54 comma1d.lgs.267/2000 quale Ufficiale del Governo;

– servizi di protezione civile; in materia di organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo limitatamente a funzioni fondamentali con ciò intendendo esclusivamente sia le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza sia le attività basilari per il funzionamento della macchina amministrativa:

– uffici della Segreteria Generale, uffici di supporto agli organi di governo del Comune; uffici della Ragioneria; uffici del Personale; uffici dell’Economato e Provveditorato; uffici Stampa; uffici dell’Amministrazione Digitale; uffici di pronto intervento manutentivo; ufficio ambiente; ufficio servizi cimiteriali;

Per l’Ufficio Protocollo l’invio della documentazione al Comune dovrà avvenire prioritariamente e mail o pec ai seguenti indirizzi di posta elettronica: protocollocomune@pec.comune.crotone.it; Solo in caso di necessità, urgenza ed indifferibilità può essere consegnata documentazione cartacea su appuntamento con le modalità suindicate

Per gli Uffici dei Servizi Sociali l’apertura al pubblico è limitata agli uffici a cui sono preposte le assistenti sociali;

Per gli altri Uffici l’accesso dell’utenza è possibile soltanto in presenza di esigenze necessarie e/o urgenti e/o inderogabili, oltreché previo appuntamento durante le suddette fasce orarie

Per quanto riguarda l’ufficio dei servizi demografici di Papanice è applicato fino al 30 novembre 2020 il seguente orario di apertura: martedì dalle 15.00 alle 16.00

venerdì dalle 10.00 alle 11.00 dando atto che l’utenza di Papanice può rivolgersi negli altri giorni agli uffici comunali di Crotone in presenza di esigenze necessarie e/o urgenti e/o inderogabili, oltre ché previo appuntamento durante le richiamate fasce orarie

Si invitano i cittadini residenti nel Comune di Crotone a richiedere le certificazioni online, evitando code e attese e senza andare negli uffici comunali. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune cove è possibile inviare richieste di certificati anche tramite pec all’indirizzo: protocollocomune@pec.comune.crotone.it;

A tale riguardo è attivo lo sportello civico: https://www.crotone.sportellocivico.it/

Gli Uffici Comunali riceveranno gli utenti esclusivamente previo appuntamento telefonico e/o email, nei giorni e ed orai stabiliti, i quali avranno la cortesia di esibire all’ingresso l’email del Comune di Crotone con cui si conferma l’incontro