Crucoli (KR) – Bovini al pascolo in terreno privato, denunciata allevatrice

Faceva pascolare senza alcuna autorizzazione e custodia i propri bovini di razza podololica in una proprietà privata nel territorio del comune di Crucoli.

Un’allevatrice di Umbriatico è stata denunciata dai Carabinieri Forestale per abbandono di animali in fondo altrui e pascolo abusivo dai carabinieri forestali.

I militari, a seguito di accertamenti avviati nel mese di agosto, sono riusciti a risalire alla titolare dell’allevamento risultata proprietaria di un consistente numero di bovini.

Durante l’attività di controllo i carabinieri forestali avevano notato tracce di deiezioni bovine nella località Chiusella di Crucoli, senza accertare la presenza di animali al pascolo. I servizi erano stati intensificati, anche in seguito al malcontento manifestato da alcuni agricoltori della zona per le perdite di produzioni agricole che erano costretti a sopportare.

(ANSA).