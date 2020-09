Il Comune di Crotone ha predisposto per l’anno scolastico 2020/2021 il servizio di trasporto scolastico.

In considerazione che numerosi plessi scolastici la prossima settimana saranno sedi di seggio elettorale per il ballottaggio, il servizio partirà dal prossimo 7 ottobre.

Si informano i sigg. genitori che possono, per tutto il mese di ottobre, ritirare presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, sito in via L. Settino, il relativo tesserino.