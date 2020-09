Crotone – Divieto di sosta e di transito in piazza Duomo il 29 settembre per le celebrazioni di S. Michele Arcangelo

In occasione delle celebrazioni religiose per la ricorrenza di San Michele Arcangelo Patrono della Polizia di Stato è stato istituito il divieto di sosta con rimozione coatta e il divieto di transito dalle ore 7.00 e sino al termine delle celebrazioni religiose su piazza Duomo per il giorno 29 settembre 2020