Crotone – Attività scolastiche dal 24 settembre al nuovo polo scolastico in località Foresta

Il presidente facente funzioni Simone Saporito martedì mattina ha incontrato la preside del Liceo Scientifico Antonella Parisi, il vice preside della Scuola del legno Rosario Rota ed una delegazione delle due scuole.

I presenti hanno deciso che le attività scolastiche, che riprenderanno il prossimo 24 settembre, si svolgeranno nella nuova sede in via Garibaldi, frazione Foresta.

Nel corso della riunione è stata inoltre concordata la disposizione e la suddivisione delle aule e degli uffici amministrativi.

Il blocco segreteria e interamente il liceo scientifico a piano terra, al piano superiore sei classi, prime,seconde e terze della Scuola del legno, mentre le quarte e le quinte resteranno nella sede di Petilia centro.

“ Una riunione – ha spiegato il presidente f.f. Saporito – improntata alla cordialità ed alla collaborazione, il cui obiettivo è stato quello di cercare la soluzione più condivisa e in grado di garantire sicurezza agli studenti ed al personale docente e non. Un percorso partecipato per ponderare e tenere conto di tutte le esigenze e di tutte le istanze, e soprattutto per dare l’opportunità ai ragazzi di studiare in un ambiente sano e moderno.”