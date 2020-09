Cotronei (Kr) – Furti in abitazione nell’area montana e presilana: un uomo trovato in possesso di refurtiva

I carabinieri della locale Stazione, nell’ambito di un’intensificazione dei servizi atti a contrastare il fenomeno dei furti in abitazione nell’area montana e presilana della provincia, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone un 40enne, di Cotronei, per furto in abitazione ericettazione.

I militari, infatti, a seguito di perquisizione presso l’abitazione dell’uomo,hanno rinvenuto parte della refurtiva che era stata sottratta da una residenza estiva sita nella zona silana. La denuncia dell’avvenuto furto era stata presentatain data 16 settembre 2020 presso la Stazione Carabinieri di Santa Severina.