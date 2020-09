Antonio Campagna presenta a Crotone “Storie di compagni ritrovati”

Sabato 26 settembre alle ore 17:30 in Piazza Marinai D’Italia, lo scrittore e poeta crotonese Antonio Domenico Campagna presenterà il suo nuovo libro dal titolo “Storie di compagni ritrovati”, edito dalla CSA Editrice.

L’opera è il seguito di ‘Storie di giorni andati’, romanzo d’esordio di Campagna, avente come protagonista il generale Domson. In questa seconda opera il generale e la caserma fungono da richiamo al passato; e questa volta i protagonisti sono gli allievi, con le loro esperienze, le loro vite, le loro storie; storie di compagni ritrovati.

Antonio Campagna è nato a Crotone nel 1989. Ha conseguito la licenza classica nel 2008 e, presso l’Università “La Sapienza” di Roma, ha conseguito la laurea triennale in ‘Storia medievale, moderna e contemporanea’ e la laurea magistrale in ‘Scienze Storiche’ con il massimo dei voti. Laureato eccellente secondo Fondazione Alumni Sapienza, vive oggi a Crotone dove ha maturato una sensibilità emotiva e uno spiccato interesse verso la poesia grazie all’incontro con autori contemporanei, alla frequentazione di luoghi di cultura e di grande interesse artistico, e all’impulso dettato dalla visione di opere cinematografiche. Ha pubblicato nel 2017 con la CSA Editrice la silloge poetica “Il Sole e i giorni”. Ha lavorato come insegnante di sostegno in una scuola elementare e da tempo scrive articoli per la rivista Vivere In. Ama anche la scrittura in prosa e nel 2019 ha pubblicato, sempre con la CSA Editrice, il romanzo “Storie di giorni andati”.