Gaetano (Lega): “Crotone si ribelli, il Governo ha salvato solo il Comune di Reggio Calabria”

A Salvatore Gaetano non va giù che “in piena campagna elettorale per il rinnovo dei consigli comunali di Reggio Calabria e di Crotone si usino di fatto due atteggiamenti politici opposti, da un governo peraltro in sintonia con le idee politiche del sindaco Falcomatà: Reggio salvata e Crotone ignorata”. “Io amo Reggio Calabria e tutta la sua nobile comunità, così come amo tutta la Calabria – precisa il referente cittadino della Lega di Crotone – ma non comprendo perché analoga attenzione politica non sia stata riservata a Crotone e a Cosenza. Questa del governo Pd-5Stelle è una scelta ingiustificabile, inaccettabile, che evidentemente distingue tra figli e figliastri”. “Crotone – aggiunge Salvatore Gaetano – è stata costantemente ignorata, emarginata, snobbata da un governo che ancora una volta è affetto da grave strabismo. Crotone non merita comportamenti del genere e quindi invito tutta la cittadinanza a ribellarsi democraticamente al fine di contrastare logiche tanto assurde quanto ingiuste e gravemente penalizzanti”. “Sottoporrò all’attenzione del segretario regionale del mio Partito, on. Cristian Invernizzi – conclude il referente cittadino della Lega – iniziative eclatanti a difesa del ruolo di Crotone, capaci di focalizzare anche l’attenzione dei media nazionali su questa gravissima penalizzazione”.