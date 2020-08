Crotone – Una scelta per rilanciare la città, normale e moderna

“Spinti da un sentimento di amore viscerale e di un profondo senso di appartenenza verso la città di Crotone, ci apprestiamo ad affrontare un’impegnativa ripresa delle attività politiche ed elettorali con la necessaria responsabilità, la giusta convinzione e una nuova progettualità volta al miglioramento e alla crescita della nostra comunità e del suo territorio”.

Lo afferma Valerio Ruberto, Coordinatore Cittadino FI.

“Mai come in questo momento della storia mondiale, europea e italiana segnato dai rischi di una nuova ondata pandemica e da una fase di forte recessione economica, siamo anche noi chiamati a essere protagonisti di una nuova stagione amministrativa di sicurezza, garanzia sanitaria, ripresa economica e sociale, trovando insieme il coraggio di dare di più e di fare di più per migliorare la nostra città con adeguati stimoli e programmi operativi, in sinergia e coordinamento con la Giunta Regionale e la sua Presidente on.le Jole Santelli.

La sinergia istituzionale, tra gli Enti intermedi, la Regione Calabria e il Governo Centrale è fondamentale per mettere in atto quel progetto di rilancio e rinascita della nostra città, quello che tutti noi agogniamo da troppo tempo e cioè una città dove i servizi primari ed essenziali non debbano rappresentare lo straordinario ma la “Normalità”, dove un diritto del cittadino non debba essere considerato un favore personale.

Questo sogno semplice e non complicato, quotidiano e non chimerico si può realmente concretizzare, se riusciremo a valorizzare la nostra unità e la nostra forza storica, personale e interiore.

Sono queste le premesse necessarie per una autentica alternanza alla guida della nostra città che, ne sono certo, è ben espressa dal nostro candidato a Sindaco avvocato Antonio Manica, uomo di profondo radicamento nella nostra gente crotoniate, persona di stile e qualità davvero speciali e di sicura eccellenza”.