Crotone – Un concerto per riscoprire la musica alle Corti rinascimentali

Farà tappa anche a Crotone la tournée estiva del quartetto musicale Ad Parnassum – Londra, giovane Compagnia inglese impegnata da qualche settimana in una serie di concerti nel Sud Italia.

Il concerto polifonico, dal titolo Musica alle Corti Rinascimentali, è curato da L’Offerta Musicale Venezia, fondata e diretta dal M° Riccardo Parravicini, e ospitato dall’associazione crotonese E20 Music Management, venerdì 21 agosto alle ore 21.00 presso il giardino di Santa Chiara, accessibile da via Risorgimento 31 (ex Sacro Cuore).

L’evento è dedicato al repertorio profano, inteso come quei generi musicali che spaziano dal Mottetto celebrativo alla Chansons borgognona, passando per il Madrigale, la Frottola e la Villanella: tali brani venivano eseguiti alle corti e nei palazzi nobiliari nel corso del XV e XVI secolo. Si tratta di un repertorio vasto ed articolato, vero e proprio excursus di musiche che annovera i maggiori compositori e i brani più rappresentativi delle poetiche musicali contrappuntistiche del periodo rinascimentale, con particolare riferimento al momento di collegamento con l’Umanesimo italiano e al rapporto con la terra di Fiandra. Il programma prevede musiche di Ciconia, Dufay, Binchois, Busnois, Morton, Des Prez, Tromboncino, Patavino, Cornysh, Arcadelt, De Rore, Verdelot, Marenzio, Donato, Morley.

<< Quella con l’Offerta Musicale è una collaborazione speciale – spiega il M° Luca Campana, presidente di E20 Music Management - che ci consente finalmente di riportare la grande musica all’attenzione del pubblico crotonese dopo il blocco delle attività concertistiche dovuto all’emergenza sanitaria >>.

Al fine di garantire il pieno rispetto dei protocolli vigenti per il contenimento della diffusione del Corona virus, il concerto avrà un numero limitato di posti per il pubblico, con prenotazione obbligatoria all’indirizzo email e20musicmanagement@gmail.com, contenente i dati anagrafici (nome e cognome) e un recapito telefonico di tutte le persone che intendono assistere al concerto. Non saranno ritenute valide richieste di prenotazione prive di tali dati.