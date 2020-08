Crotone – Incontri Musicali Mediterranei, brilla la stagione concertistica al Museo di Pitagora

Giunta ormai alla settima edizione, la stagione concertistica “Incontri Musicali Mediterranei”, organizzata dall’omonima associazione e dal Consorzio Jobel, brilla nonostante le restrizioni per l’emergenza Covid.

La rassegna di musica classica, anche quest’anno, ha presentato un cartellone ricco più che mai di appuntamenti, diventando di fatto una delle più importanti stagioni concertistiche del Sud Italia.

Ben 9 concerti si susseguiranno nel periodo estivo e tanti altri sono in programma nei prossimi mesi, coinvolgendo un pubblico sempre più numeroso e appassionato nell’incantevole scenario del Museo di Pitagora.

Protagonisti degli “Incontri Musicali Mediterranei” non sono soltanto le migliori forze artistiche della Calabria ma anche diversi illustri ospiti nazionali ed internazionali. Tra cui, in questa stagione, spiccano il soprano Sylvie Nicephor e la pianista Celine Erikan, entrambe artiste francesi che si sono esibite giovedì 27 e sabato 29 luglio all’interno della struttura museale.

Degno di nota anche il concerto interamente made in Crotone con la pianista Angela Floccari e il soprano Teresa Cardace che,domenica 2 agosto, hanno incantato i presenti.

Dunque, una grande soddisfazione per il Consorzio Jobel che prosegue con dedizione e impegno il proprio percorso di sviluppo socio-culturale consentendo alla cittadinanza, in tal caso, di lasciarsi deliziare da eventi musicali di alto profilo nella propria città. Nel pieno rispetto delle norme anti Covid.