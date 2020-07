Tallini: “Il Crotone in Serie A un meraviglioso segnale di speranza per la ripartenza della Calabria”

“La Calabria torna in ‘serie A’ con il Crotone e questo è un meraviglioso segnale di speranza per la ripartenza della nostra regione. Il risultato straordinario ottenuto dalla squadra pitagorica deve inorgoglire tutti i calabresi, superando ogni campanilismo”. Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale, Domenico Tallini, aggiungendo:”E’ una vittoria che appartiene tutta alla insuperabile tifoseria rossoblu che non ha mai fatto mancare il suo sostegno al mister Stroppa e ai suoi ragazzi.

La serie A, con il suo indotto economico, porterà solo del bene alla città di Crotone che in ogni campo – sociale, economico, culturale – deve riprendersi un ruolo di protagonista in Calabria”.

“La promozione in A del Crotone e quella in B della Reggina – aggiunge Tallini – testimoniano la vitalità del calcio calabrese. Il mio augurio che anche gli altri storici club della Calabria – il mio Catanzaro e il Cosenza, in particolare – possano nella prossima stagione centrare risultati altrettanto importanti e tornare ai vertici del calcio italiano”.