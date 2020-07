A Crotone, sabato 4 luglio, gazebo della Lega per Salvini

Sabato 4luglio 2020 dalle ore 18 alle ore 20,30, a Crotonepresso il Lungomare cittadino, sarà allestito un Gazebo della Lega Per Salvini, perla Campagna Tesseramento 2020 e per poter apporre la firma per dire Stop alle cartelle Equitalia e Stop alla sanatoria clandestini.È necessario essere muniti di documento di identità e codice fiscale. È quanto fa sapere il Referente provinciale della Lega per Salvini Crotone, Avv. Giancarlo Cerrelli