4.200.000 euro per il Castello Carlo V di Crotone

Il 22 luglio, presso la sede della Cittadella Regionale a Catanzaro si è svolta la riunione del Tavolo direttivo del progetto “L’Antica Kroton”.

È stata effettuata una prima analisi dello stato di avanzamento del “progetto” e sono state indentificate diverse criticità in merito alla fattibilità di alcuni interventi.

In particolare il Tavolo direttivo ha deliberato di assegnare alla bonifica del Castello Carlo V la somma di € 1.200.000 finalizzati alla bonifica da tenorm, intervento propedeutico al restauro e valorizzazione del monumento, in aggiunta ai 3.000.000,00 di euro già stanziati dal MiBACT nell’ambito del PON Cultura e Sviluppo 2014/2020.

Il Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la Calabria, il Comune di Crotone e la Regione Calabriahanno ancheespresso soddisfazione per l’assenso del Ministero degli Interni al protocollo di legalità condiviso con la Prefettura di Crotone.

Alla riunione hanno partecipato i componenti del Tavolo Direttivo, Nino Spirlì, Vicepresidente della Regione Calabria e Assessore alla Cultura, ai beni e alle attività culturali, Salvatore Patamia, Segretario Regionale del MiBACT per la Calabria, Tiziana Costantino, Commissario Prefettizio del Comune di Crotone, Francesca Gatto, Dirigente del Dipartimento del Turismo, Spettacolo e Beni Culturali ed il responsabile della regione Calabria per il Protocollo di legalità Fernando Pelaggi.Hanno preso parte inoltre l’Assessore all’Ambiente, Sergio De Caprio il Dirigente del Dipartimento della Programmazione della Regione Calabria, Tommaso Calabrò, Direttore generale della Programmazione Unitaria e i componenti della struttura del Vicepresidente Spirlì.

Il Tavolo direttivo ha concordato di riunirsi con cadenza ravvicinata, proprio nell’intento di infondere massimo impulso alla progettazione ed alla cantierizzazione delle opere.