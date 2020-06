“Torniamo al parco con PRIMA I”: l’evento per bambini al Parco Pignera di Crotone

Si terrà lunedì 29 giugno il primo evento “in presenza” del progetto PRIMA I, selezionato da impresa sociale “Con i bambini” nell’ambito del Fondo a contrasto della povertà educativa minorile, a Crotone dopo la fase di lockdown imposta dalla nuova emergenza sanitaria da Covid-19.

L’appuntamento è stato pensato per regalare ai bambini attimi di spensieratezza e gioco, da vivere all’aperto insieme ai loro genitori, ed avrà come teatro il Parco Pignera. Sarà un pomeriggio di festa che inizierà alle ore 18.

Nel pieno rispetto delle norme anticontagio, con un numero massimo di partecipanti e il distanziamento imposto, l’appuntamento dal titolo “Torniamo al parco con PRIMA I“ mira a riempire un vuoto lasciato dall’interruzione improvvisa dai laboratori di progetto all’interno delle scuole partner sul territorio di Crotone, ovvero: IC Alcmeone, IC Papanice e IC M.G. Cutuli, IC Rosmini con i relativi plessi che ospitano le sezioni infanzia.

Ad organizzarlo sono state le realtà del terzo settore che fanno parte della rete di PRIMA I sul territorio calabrese: la Cooperativa Agorà Kroton Onlus, l’associazione “Teatro della Maruca” e la “Cooperativa Noemi” che invitano ufficialmente le famiglie a “tornare al parco con PRIMA I”.

“Il Progetto PRIMA I invita tutti i bambini e i loro genitori a giocare con i laboratori proposti. Un momento per stare insieme e per ritornare a vivere momenti collettivi ma all’insegna della sicurezza. All’evento saranno presenti gli esperti dei laboratori di progetto che animeranno il pomeriggio con le loro attività, proponendo momenti di lettura, teatro, con la presenza di Rino il Calzino, personaggio protagonista della webserie lanciata su youtube dal progetto PRIMA I – scrivono gli organizzatori nell’invito a partecipare a questa grande festa– E ancora: Ginnastica, Musica e Informatica con l’Ape Robot. Ospiti speciali, infine le Marionette del Teatro della Maruca che ci regaleranno uno spazio di divertimento assicurato. Vi aspettiamo Lunedì 29 Giugno, dalle ore 18.00 in poi, presso il Parco Pignera di Crotone”.

L’ingresso all’evento di PRIMA I è libero, salvo restrizioni imposte da un tetto eccessivo di partecipanti. Imposto l’uso della mascherina e il rispetto delle distanze minime imposte dalle normative vigenti.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016, è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD www.conibambini.org