Isola Capo Rizzuto – Convocato il Consiglio comunale

Dopo quasi quattro mesi di video conferenze e assemblee di Giunta su piattaforme virtuali a causa della Pandemia Covid-19, ad Isola Capo Rizzuto si torna alla quasi normalità con la convocazione del Consiglio Comunale.

L’assemblea è convocata in seduta STRAORDINARIA per martedì 23 giugno alle ore 15.00 in prima convocazione e per il giorno successivo, alla stessa ora, in seconda convocazione.

Come di consueto la comunicazione è stata inoltrata dal presidente del consiglio comunale Luigi Rizzo a tutti i consiglieri, i componenti della giunta, al segretario comunale e tutti gli altri organi.

Non sarà consentito, invece, l’accesso all’interno della sala consiliare al pubblico, proprio in virtù delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica.

Di seguito ecco i dieci punti presenti nell’ordine del giorno: