Crotone – Rifiuta accertamento dell’uso di stupefacenti: arrestato

I carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto un 42enne del luogo, ritenuto responsabile di resistenza a un Pubblico Ufficiale, detenzione di sostanze stupefacenti e rifiuto di sottoporsi al controllo alla guida dell’uso di sostanze stupefacenti.

L’uomo, alla vista dei militari che gli hanno intimato l’alt, ha cercato di sfuggire al controllo dandosi alla fuga a bordo della propria dell’autovettura. Raggiunto dopo un inseguimento per le vie cittadine, il giovane è statobloccato dalla pattuglia, rifiutandosi di sottoporsi al controllo dell’uso delle sostanze stupefacenti. Successivamente i militari, hanno esteso il controllo all’abitazione del 42enne, ovehanno rinvenuto circa 14 grammi di marjuana. L’arrestato, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la locale Procura della Repubblica, al termine delle formalità è stato tradotto presso la propria abitazione, in regime di arresi domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.