Verzino (KR) – Tenta di uccidere i vicini: arrestato

I carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Crotone, su richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di un 43enne del luogo.

In particolare i carabinieri, coordinati dal Pubblico Ministero, hanno ricostruito un’aggressione posta in essere dall’uomo in danno di una coppia di suoi vicini di casa, durante la quale utilizzava anche una balestra attentando alla loro vita.Le accuse nei suoi confronti sono di tentato omicidio, lesioni e minacce. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Crotone.