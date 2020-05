Pallagorio (KR) –Sorpreso con armi e droga: arrestato

I carabinieri della Stazione di Verzino e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cirò Marina hanno tratto in arresto un 38enne di Pallagorio per detenzione illegale di armi e sostanza stupefacente. Nello specifico, gli operanti, a seguito di accurata perquisizionepersonale e locale, hanno rinvenuto e sequestrato una pistola cal.38 con 57 cartucce, 9 grammi di marijuana e una dose di cocaina. Terminate le formalità di rito, l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari, come disposto dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.