Crotone – Sorpreso fuori dalla propria abitazione in regime degli arresti domiciliari: arrestato

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Crotone hanno tratto in arresto un 31enne del luogo, in atto sottoposto al regime della libertà vigilata ed agli arresti domiciliari.

I militari hanno sorpreso l’uomo fuori dal proprio domicilio nell’atto di spostarsi in bici, in violazione della misura applicatagli e del D.P.C.M. relativo all’emergenza epidemiologica in atto.

L’Autorità Giudiziaria, ha disposto la risottoposizione del soggetto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.