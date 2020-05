Crotone – Carte d’identità elettroniche: avvio servizio su prenotazione

Nell’ottica di avviare una progressiva digitalizzazione dei servizi ai cittadini, finalizzata alla riduzione dei flussi di pubblico agli sportelli (anche in ottica di prevenzione anti Covid 19) e alla facilitazione dei rapporti con la pubblica amministrazione, a partire dal 3 giugno prossimo sarà possibile accedere al servizio di prenotazione on line dedicato all’emissione o al rinnovo della propria carta di identità elettronica. Il servizio, già utilizzato in molti comuni italiani, costituirà in futuro l’unica modalità di richiesta per il rilascio del proprio documento d’identità.

La procedura, prevede la registrazione dell’utente attraverso il format disponibile alla pagina internet che il ministero dedica al servizio:

https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/.

A seguito della compilazione del format, per la quale è richiesta la registrazione allo SPID (sistema pubblico di identità digitale), verrà inoltrata la richiesta di prenotazione al Comune di Crotone, (si potrà prenotare il servizio sia presso la sede centrale di via L. Settino che della delegazione di Papanice).

Una volta ricevuta la conferma di disponibilità da parte dell’ufficio anagrafe, l’utente dovrà entro la data dell’appuntamento richiesto, confermare l’ora e il giorno prescelto. Sarà possibile anche caricare direttamente dal portale di prenotazione una foto tessera in formato digitale. A conclusione della procedura, il portale rilascerà la ricevuta di avvenuta prenotazione, che dovrà essere esibita dal cittadino agli sportelli.

Per coloro che non sono in grado di prenotare attraverso questa modalità è prevista, in via transitoria, la possibilità di chiedere la prenotazione telefonicamente, ai numeri: 0962/921.242 e 245 o in alternativa a sportello compilando il format, che verrà reso disponibile in formato cartaceo.

Infine per coloro che volessero richiedere la propria carta di identità, a seguito di furto o smarrimanto, sarà possibile fare richiesta di rinnovo oltre che dal portale nazionale, anche inviando l’auto dichiarazione e un documento di riconoscimento in corso di validità (es. la patente di guida) all’indirizzo: lumastropantaleone@comune.crotone.it.

Ulteriori informazioni utili, possono essere consultate sul sito dei servizi demografici nazionali:

https://dait.interno.gov.it/servizi-demografici/notizie/sistema-di-prenotazione-appuntamento-per-richiesta-cie

Si ricorda che il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha prorogato al 31 agosto 2020 la valdità delle carte di identità scadute