Rocca di Neto (KR) – Non rispettano le norme in atto contro l’epidemia e consumano sostanza stupefacente a Pasqua: 9 sanzionati

Nella serata di ieri, a Rocca di Neto (KR), in via regina Margherita, i carabinieri della Compagnia di Crotone, a seguito di un controllo effettuato in un’abitazione, hanno segnalato nove giovani del posto alla locale Prefettura per uso di sostanze stupefacenti. I militari hanno infatti rinvenuto e sequestrato circa 5 grammi di cocaina e 11 grammi di marijuana.

Tutti i giovani sono stati, inoltre, sanzionati per la mancata osservanza alle prescrizioni stabilite dal D.P.C.M. datato 8 marzo 2020 e successive integrazioni relativo all’emergenza epidemiologica in atto.