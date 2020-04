Presidente f.f. Provincia di Crotone : “Santelli ritiri ordinanza”

Presidente Santelli ritiri il provvedimento, evitiamo questo “liberi tutti” che farà male alla Calabria ed ai calabresi!

Non è il momento di pensare ad esigenze di partito, è il momento di continuare a difendere la Calabria e la salute dei calabresi.

La Governatrice della Calabria se vuole fare gli interessi dei calabresi punti i piedi con il Governo nazionale per portare a casa interventi mirati per sostenere le imprese e le famiglie, per avere una sanità in grado di garantire la salute e la sicurezza.

L’ordinanza di ieri sera è una corsa in avanti ingiustificata, che crea confusione e che genera un caos amministrativo che rischia di compromettere la tenuta, fino ad oggi registrata sull’intero territorio regionale, del contagio da Covid-19.

Non è il momento di ragionare per “partito”, i problemi della Calabria e dei calabresi sono diversi da quelli della Liguria, del Veneto, è il momento di ragionare, lavorare e intervenire per il proprio territorio!

Giuseppe Dell’Aquila

Presidente f.f. Provincia di Crotone