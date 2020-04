Petilia Policastro (KR) – Rissa e lesioni personali, tre arresti ed una denuncia

I carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro, nella serata di ieri, sono intervenuti nella frazione Camellino, in seguito ad una rissa scaturita, per futili motivi, tra i componenti di una famiglia del posto, terminata con il ferimento di due di loro.

I militari hanno proceduto all’arresto di tre di loro e alla denuncia in stato di libertà di un quarto.Sequestrati un coltello e un’ascia. L’uomo ferito con il coltello è stato trasportato presso l’ospedale di Crotone, dove è ricoverato, non in pericolo di vita e piantonato dai Carabinieri.